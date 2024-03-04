Москва, 4 марта, 2024, 12:00 — ИА Регнум. К настоящему моменту в графике президента России Владимира Путина нет контактов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу участия республики в ОДКБ, сообщил 4 марта на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/Илья Питалев

«Нет, в настоящий момент каких-то контактов на высшем уровне не предусмотрено в графике, вместе с тем при необходимости, конечно, могут появиться, телефонные разговоры достаточно быстро могут быть организованы», — заявил Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 марта заявил, что Москва ожидает от Еревана окончательного решения по участию Армении в ОДКБ. По его оценке, Армения решила сделать ставку на страны, заинтересованные в её разрыве с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров назвал ложными обвинения со стороны Еревана в том, что ОДКБ якобы бросила республику в беде. По его мнению, руководство Армении решило действовать на ухудшение отношений с Россией.

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