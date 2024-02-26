Москва, 26 февраля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Режима «заморозки» участия в ОДКБ де-юре не существует. Об этом заявил 26 февраля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «заморозке» участия его страны в организации.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Как отметил представитель Кремля, у Москвы пока «не появилось понимание» позиции Еревана.

«Если исходить из текста соответствующих документов, такого режима де-юре просто не существует», — подчеркнул Песков.

По его словам, Россия продолжает поддерживать контакты с Арменией по линии ОДКБ, чтобы прояснить вопрос о её членстве в организации.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля Пашинян заявил, что страна «заморозила» участие в ОДКБ. По его словам, организация якобы не выполнила условия договора в отношении Еревана.

Позднее в этот же день в секретариате ОДКБ заявили, что не получали заявлений о приостановке членства Армении в организации. Представитель ОДКБ предположил, что, возможно, речь шла о неучастии республики в ряде мероприятий организации в последнее время.

Позже Песков заявил, что Россия прояснит ситуацию с армянской стороной по поводу заявления Пашиняна о членстве в ОДКБ. Представитель Кремля уточнил, что Ереван не предпринимал каких-либо официальных действий в связи с такими высказываниями. Он также добавил, что президент России Владимир Путин не общался с армянским премьером после его заявления и не планирует таких контактов.

В МИД России заявили, что Москва исходит из того, что Армения продолжит оставаться полноправным членом Организации договора о коллективной безопасности. При этом в ведомстве с сожалением констатировали снижение динамики участия Еревана в мероприятиях организации, что явно не отвечает интересам армянского народа. В этой связи МИД выразил надежду, что Армения придёт к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны решаться в спокойном и доверительном диалоге, а не путем «будирования».

В свою очередь президент республики Беларусь Александр Лукашенко 24 февраля заявил, что Армении не стоит спешить с выходом из Организации договора о коллективной безопасности, хотя без Еревана организация не рухнет.

Лукашенко выразил уверенность, что Пашинян поторопился и сделал эмоциональное заявление о «заморозке» участия страны в ОДКБ. При этом Лукашенко напомнил, что премьер-министр не может принять решение о выходе страны из блока, так как это должен сделать парламент.

Белорусский лидер отмечал, что страны ОДКБ отреагируют «абсолютно спокойно» на соответствующее заявление.

Белорусский лидер также добавил, что Минск не получал заявлений о выходе Армении из организации. Он считает, что Армения не должна спешить выходить и «замораживать» участие в организации, потому что вернуться назад будет трудно.