Эксперт объяснил, почему Ереван стремится испортить отношения с Москвой
Эксперт назвал безосновательным требование Еревана к российским пограничникам
Ереван, 28 февраля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Претензии армянской стороны к сотрудникам ФСБ России, выполняющим свои обязанности в аэропорту Еревана, совершенно безосновательны и носят сугубо политический характер. Поэтому заявление спикера парламента Армении, который потребовал убрать российских пограничников из аэропорта Еревана, является продолжением политической кампании, которую развернули против России власти республики.
Такую оценку в комментарии для корреспондента ИА Регнум дал ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.
Сейчас в Армении очень сложная ситуация, пояснил эксперт. Многие в республике разочарованы Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку с этим партнёрством связывали ожидания по защите от притязаний соседнего Азербайджана на Нагорный Карабах. В свою очередь, нынешние армянские власти во главе с премьер-министром Николом Пашиняном стараются использовать эти настроения, поскольку взяли курс на встраивание в западные международные институты, ведущие антироссийскую политику.
Однако Россия неоднократно предлагала разместить миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе, напомнил эксперт. Ведь организация представляет собой военный союз, и Закавказье — одна из зон её ответственности. Тем не менее армянские власти не воспользовались этой возможностью.
В свою очередь, значительная часть населения Армении винит в утрате Карабаха собственные власти во главе с Пашиняном, заметил собеседник ИА Регнум. В сентябре прошлого года, когда регион перешёл под контроль Азербайджана, в Ереване и других армянских городах прошли массовые акции протеста. Тысячи людей заполнили улицы, требуя отставки премьера.
«Но власти Армении ищут каких-то новых партнёров в сфере безопасности, — отметил Силаев. — Я сейчас даже не говорю, найдут ли их. Однако поиск начался с того, что Ереван стал портить отношения с Москвой. Не уверен, что это оптимальный способ найти новых партнёров».
Что касается действий российских пограничников, несущих сейчас службу в аэропорту Еревана, то никаких обоснованных формальных претензий к ним у властей Армении просто нет. А присутствуют сотрудники ФСБ в республике не по линии ОДКБ, а в рамках двустороннего российско-армянского соглашения, указал эксперт.
Ранее 27 февраля ИА Регнум сообщало, что спикер парламента Армении Ален Симонян потребовал прекратить работу сотрудников пограничной службы ФСБ России в международном аэропорту армянской столицы — Еревана.
23 февраля глава армянского правительства Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, что его страна заморозила своё участие в ОДКБ, поскольку данный договор, по утверждению политика, не был выполнен в отношении Еревана.
Однако режим «заморозки» участия в ОДКБ просто не существует юридически. Об этом заявил 26 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. И у Москвы в связи с этим пока «не появилось понимание» позиции Еревана.
Заявление о пограничниках в аэропорту МИД России счёл очередным недружественным шагом. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что официально Россия никаких требований от Армении не получала.