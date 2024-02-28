Ереван, 28 февраля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Претензии армянской стороны к сотрудникам ФСБ России, выполняющим свои обязанности в аэропорту Еревана, совершенно безосновательны и носят сугубо политический характер. Поэтому заявление спикера парламента Армении, который потребовал убрать российских пограничников из аэропорта Еревана, является продолжением политической кампании, которую развернули против России власти республики.

Иван Шилов ИА Регнум

Такую оценку в комментарии для корреспондента ИА Регнум дал ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Сейчас в Армении очень сложная ситуация, пояснил эксперт. Многие в республике разочарованы Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку с этим партнёрством связывали ожидания по защите от притязаний соседнего Азербайджана на Нагорный Карабах. В свою очередь, нынешние армянские власти во главе с премьер-министром Николом Пашиняном стараются использовать эти настроения, поскольку взяли курс на встраивание в западные международные институты, ведущие антироссийскую политику.

Однако Россия неоднократно предлагала разместить миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе, напомнил эксперт. Ведь организация представляет собой военный союз, и Закавказье — одна из зон её ответственности. Тем не менее армянские власти не воспользовались этой возможностью.

В свою очередь, значительная часть населения Армении винит в утрате Карабаха собственные власти во главе с Пашиняном, заметил собеседник ИА Регнум. В сентябре прошлого года, когда регион перешёл под контроль Азербайджана, в Ереване и других армянских городах прошли массовые акции протеста. Тысячи людей заполнили улицы, требуя отставки премьера.

«Но власти Армении ищут каких-то новых партнёров в сфере безопасности, — отметил Силаев. — Я сейчас даже не говорю, найдут ли их. Однако поиск начался с того, что Ереван стал портить отношения с Москвой. Не уверен, что это оптимальный способ найти новых партнёров».

Что касается действий российских пограничников, несущих сейчас службу в аэропорту Еревана, то никаких обоснованных формальных претензий к ним у властей Армении просто нет. А присутствуют сотрудники ФСБ в республике не по линии ОДКБ, а в рамках двустороннего российско-армянского соглашения, указал эксперт.

Ранее 27 февраля ИА Регнум сообщало, что спикер парламента Армении Ален Симонян потребовал прекратить работу сотрудников пограничной службы ФСБ России в международном аэропорту армянской столицы — Еревана.

23 февраля глава армянского правительства Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, что его страна заморозила своё участие в ОДКБ, поскольку данный договор, по утверждению политика, не был выполнен в отношении Еревана.

Однако режим «заморозки» участия в ОДКБ просто не существует юридически. Об этом заявил 26 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. И у Москвы в связи с этим пока «не появилось понимание» позиции Еревана.

Заявление о пограничниках в аэропорту МИД России счёл очередным недружественным шагом. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что официально Россия никаких требований от Армении не получала.