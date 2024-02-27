Варшава, 27 февраля, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Польские аграрии в ходе протеста, который они назвали «Маршем на Варшаву» забросали яйцами здание, где находится аппарат канцелярия премьер-министра правительства страны. Об этом сообщил портал Interia. pl.

IMAGO/Aleksander Kalka/www. imago-images.de /Global Look Press

По данным сайта, протестующие направились от Сейма, где проходили консультации с его спикером Шимоном Холовней, к канцелярии главы правительства. В сообщении говорится, что аграрии перед встречей с её главой Яном Грабецом закидали здание ведомства яйцами.

Как сообщало ИА Регнум, марш протеста польских фермеров 27 февраля парализовал в Варшаве движение транспорта. По данным СМИ, на него собрались 10 тыс. человек. Шествие прошло под звуки горнов, сирен и барабанов, участники манифестации взрывали петарды и жгли фаеры. Сообщается, что к акции присоединились шахтёры и охотники. Они заявили о том, что настало время для более жёстких форм протеста и фермеры не должны обманываться «косметическими уступками».

В Польше акции протестов аграриев проходят с ноября 2023 года. Фермеры перекрывают подъезды к КПП и трассы, а также высыпают из украинских фур, транзитом оказавшихся на территории страны, зерно. Они намерены добиться прекращения импорта украинского продовольствия в страны ЕС, где оно, как пояснили протестующие, затоваривает местные рынки.

На предыдущую акцию в феврале на польско-украинской границе фермеры принесли баннеры, плакаты и транспаранты с написанными протестами против Киева и Брюсселя. Транспарант на одном из тракторов гласил: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями!». Кроме того, на технике оказались рядом вместе сразу два флага — Польши и Советского Союза.

Вместе с польскими фермерами акции протеста устраивают и аграрии других стран Евросоюза, в частности, Франции. Они недовольны грядущей отменой субсидий на топливо и считают, что это будет способствовать удорожанию производства сельскохозяйственной продукции. Также фермеры против импорта дешёвой продукции из Украины и ограничений, которые вводят для защиты экологии. Масштабные акции протеста начались в январе.

Аграрии стали блокировать улицы, загромождать их вязанками сена и покрышками. 21 февраля в Париже фермеры залили жидким навозом фасад и витрины страхового агентства Groupama. В других городах также стали вываливать удобрения в общественных местах.

Они даже прорвались на сельскохозяйственную выставку в Париже, чтобы освистать президента страны Эммануэля Макрона.