Варшава, 2 марта, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Между украинскими водителями-дальнобойщиками, которые стоят на границе в Польше, разгорается конфликт из-за обвинений в «подкупе» тех, кто против их проезда. Подробности сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Граница Украины и Польши

По информации издания, с одной машины «берут 1 тыс. злотых» и пропускают без очереди.

«Первый случай был вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пытался проехать ещё один дальнобойщик», — цитирует «Страна. ua» водителей.

Как сообщало ИА Регнум, польские власти обсуждают с украинскими коллегами временное закрытие границ и остановку товарообмена, заявил 28 февраля премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции.

Варшава и Киев, считает он, должны сконцентрироваться на поиске долгосрочных решений экономического конфликта между двумя странами.

В Польше с ноября 2023 года проходят акции протестов аграриев. Фермеры перекрывают подъезды к КПП и трассы, а также высыпают из украинских фур, транзитом оказавшихся на территории страны, зерно. Они намерены добиться прекращения импорта украинского продовольствия в страны ЕС, где оно, как пояснили протестующие, затоваривает местные рынки.

На одной из акций протеста на польско-украинской границе фермеры принесли баннеры, плакаты и транспаранты с написанными протестами против Киева и Брюсселя. Транспарант на одном из тракторов гласил: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями!». Кроме того, на технике оказались рядом сразу два флага — Польши и Советского Союза.