Москва, 2 марта, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Россия имеет возможность нейтрализовать американскую гиперзвуковую ракету AGM-183A. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, комментируя готовящееся в США испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A.

ВВС США

Он отметил, что Россия является лидером в области гиперзвуковых вооружений и систем противоракетной обороны, а США только объявляют о проведении очередного испытания.

«США это делают для того, чтобы убедить мир в том, что у них тоже есть успехи в этой области. Возможно, они скоро добьются успеха, пока же в ответ на российские испытания они только сообщают миру о наличии у них гиперзвуковых ракет. Результаты их испытания ещё предстоит проверить», — заявил военный эксперт.

По его словам, несмотря на отставание в этой области, США стараются в информационном пространстве сохранить лидерские позиции. Кошкин подчеркнул, что Россия способна нейтрализовать американскую ракету AGM-183A. Как только президент России Владимир Путин объявил о разработке, испытании и постановке на вооружение сверхзвуковых ракет, он сразу же поручил начать разработку систем противодействия. Поэтому в России уже тогда начали разрабатывать противоракетные системы, в то время как США только разрабатывают гиперзвук, отметил военный эксперт.

В свою очередь военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов отметил, что военная наука не стоит на месте, а во время конфликтов она начинает двигаться вперёд семимильными шагами, появляются новые технологии. В настоящее время в мире происходит переход к новым типам вооружений. И американцы стараются не отставать от России, которая является лидером в области ракетостроения и новейших ракетных вооружений.

«Вторая мировая война привела к созданию ядерного оружия и ракетных технологий. Возможно, нынешние конфликты на Украине и на Ближнем востоке приведут к созданию ещё более сильных и разрушительных видов оружия», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, издание The War Zone, ссылаясь на представителя американских ВВС, сообщило, что США в ближайшей перспективе планируют провести новое испытание разрабатываемой гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW. В материале указывается, что разработка ракеты в настоящее время находится на этапе эксплуатационных испытаний. ВВС завершили три из четырёх запланированных испытаний. Вместе с тем, по данным источника издания, решение о производстве ещё не принято. Три упомянутых испытания, уточняется в статье, были проведены в марте, августе и октябре 2023 года.

Министерство обороны России 1 марта опубликовало кадры запуска баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк в Архангельской области по полигону Кура в Камчатском крае. Целью запуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. Перед его началом РВСН также отработали порядок передислокации в удалённый район стартовой батареи ПГРК «Ярс» с подготовкой и проведением пуска.

«Ярс» (РС-24) — стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

В 2023 году военно-строительный комплекс России сосредоточился на создании инфраструктуры сил ядерного сдерживания. В числе прочих мероприятий совершенствовалась аэродромная сеть и системы базирования Военно-морского флота.

В Минобороны проинформировали, что шахтные пусковые установки в ряде регионов России готовы для постановки на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат». В частности, инфраструктура была подготовлена в Калужской, Оренбургской областях и Красноярском крае.

Президент России Владимир Путин, выступая 29 февраля с посланием Федеральному собранию, заявил, что в войска поставлены первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». «Сармат» — комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам, по оценкам специалистов, он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны.

Кроме того, он информировал, что завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать уникальные характеристики, уточнил глава государства.

Он добавил, что комплекс «Кинжал» уже стоит на вооружении и эффективно используется в ходе специальной военной операции, применялись в бою и гиперзвуковые ракетные системы «Циркон».

По словам российского лидера, Запад пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений и «повторить трюк» 80-х годов XX века, когда военные расходы СССР составляли 13% от ВВП. Задача России заключается в том, объяснил он, чтобы при развитии военно-промышленного комплекса нарастить научно-технологический и индустриальный потенциал страны, а также выстроить эффективную экономику.