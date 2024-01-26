Москва, 26 января, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Шахтные пусковые установки в ряде регионов готовы для постановки на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат». Об этом 26 января доложил замминистра обороны Тимур Иванов главе военного ведомства Сергею Шойгу в ходе Единого дня приёмки военной продукции.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Иванов сообщил, что все мероприятия в ходе инфраструктурного обеспечения российской группировки сил и средств ядерного сдерживания выполнили в установленные директивные сроки.

«Так, обеспечена подготовка инфраструктуры для постановки на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат» в Калужской, Оренбургской областях и Красноярском крае», — рассказал он.

Кроме того, возвели унифицированный технический комплекс перспективного космического ракетного комплекса второго этапа на космодроме Плесецк, в результате чего стало возможно принимать, хранить, обслуживать и вести предстартовую подготовку ракет-носителей «Ангара» всех типов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3862707" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 января Шойгу рассказал, что в 2023 году российский военно-строительный комплекс сконцентрировался на создании инфраструктуры сил ядерного сдерживания. Министр уточнил, что в общей сложности строители возвели 2772 здания и сооружения, сумев реализовать все запланированные мероприятия.

В Министерстве обороны 2 января заявили о завершении перевооружения мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь» на новейшие «Ярсы». В ведомстве уточнили, что оставшиеся на вооружении «Тополя» с достаточным эксплуатационным ресурсом планируется начать заменять после 2025 года.