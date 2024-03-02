Вашингтон, 2 марта, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Соединённые Штаты в ближайшей перспективе планируют провести новое испытание разрабатываемой гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW, пишет издание The War Zone, ссылаясь на представителя американских ВВС.

(сс) U. S. Air Force/Christopher Okula

В материале, в частности, указывается, что разработка ракеты в настоящее время находится на этапе эксплуатационных испытаний. ВВС завершили три из четырёх запланированных испытаний. Вместе с тем, по данным источника издания, решение о производстве ещё не принято.

Три упомянутых испытания, уточняется в статье, были проведены в марте, августе и октябре 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее портал Defense News со ссылкой на заявление военных сообщал, что ВВС США 19 августа впервые за несколько месяцев провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, запустив её с бомбардировщика. Данное испытание стало первым после неудачного теста данного прототипа, который состоялся в марте 2023 года. Подробная информация о том, завершилось ли новое испытание успехом, не приводилась.

Позднее в США сообщили о провале испытаний гиперзвукового оружия. Минобороны США отменило запланированные пуски после того, как прошла предполётная проверка ракет.

По проектным данным, гиперзвуковая ракета AGM-183A имеет дальность действия 1000 миль (1600 км). Скорость гиперзвуковой ракеты превышает 5 Маха. Ракетами этого типа планируется в первую очередь оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A.

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