Минобороны показало кадры запуска ракеты «Ярс» с космодрома в Плесецке
Архангельск, 1 марта, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры запуска ракеты баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк в Архангельской области по полигону Кура в Камчатском крае. Видео ведомство опубликовало в Telegram-канале.
На кадрах видно, как установка производит ракету в вертикальное положение после чего производится её запуск.
Как передавало ИА Регнум, 1 марта расчёты Йошкар-Олинского ракетного соединения провели учебно-боевой пуск твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью. Как отметили в Минобороны, пуск ракеты прошёл успешно.
Вместе с тем отмечалось, что учебные боевые блоки ракеты прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка, отмечается в сообщении. Целью пуска было получение подтверждения тактико-технических и лётных характеристик ракетного комплекса, заявило Минобороны.
Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации стартовой батареи ракетного комплекса в удалённый район с подготовкой и проведением пуска, отмечается в материале.