Москва, 29 февраля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Запад пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений и «повторить трюк» 80-х годов XX века, когда расходы СССР составляли 13% от ВВП. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Мы понимаем, что Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений. Тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 1980-е годы с Советским Союзом», — сказал глава государства.

Глава государства отметил, что задача России заключается в том, чтобы при развитии военно-промышленного комплекса нарастить научно-технологический и индустриальный потенциал страны, а также выстроить эффективную экономику.

Как передавало ИА Регнум, Путин 19 декабря в ходе выступления на заседании коллегии Министерства обороны заявил о тройном увеличении за год поставок вооружений в российскую армию. По словам президента, по итогам 2023 года ожидается выполнение гособоронзаказа на уровне порядка 98%.

Вместе с тем 25 декабря прошлого года глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что в настоящее время Россия превзошла Запад по выпуску вооружений, заданный высокий темп снижать не планируется.

Вице-премьер добавил, что в России уже действует государственная программа вооружения. В следующем году будет утверждаться программа на период 2025–2034 годов. На данный момент по сверке и подготовке этих параметров активно работают Минобороны и Минпромторг.

Мантуров отметил, что в России понимают дальнейшие шаги по восполнению запасов вооружения и поддержанию заданного темпа производства.