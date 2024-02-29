Москва, 29 февраля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая 29 февраля с посланием Федеральному собранию, пообещал продемонстрировать МБР «Сармат» на боевом дежурстве.

. Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», — сказал он.

Президент отметил, что стратегические ядерные силы России приведены в полную боевую готовность в соответствии с поручением 2018 года. Он добавил, что комплекс «Кинжал» уже стоит на вооружении и эффективно используется в ходе специальной военной операции, применялись в бою и гиперзвуковые ракетные системы «Циркон».

Кроме того, он информировал, что завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики, уточнил он.

По его словам, Запад пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений и «повторить трюк» 80-х годов XX века, когда военные расходы СССР составляли 13% от ВВП. Задача России заключается в том, объяснил он, чтобы при развитии военно-промышленного комплекса нарастить научно-технологический и индустриальный потенциал страны, а также выстроить эффективную экономику.

Как передавало ИА Регнум, 26 января министр обороны Сергей Шойгу указал, что постановка стратегических ракетных комплексов (СРК) «Сармат» на боевое дежурство, а также передача ВКС РФ ракетоносцев Ту-160М и зенитных ракетных систем С-500 является основной задачей оснащения российских Вооружённых сил в этом году.

«Сармат» — комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам, по оценкам специалистов, он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны.