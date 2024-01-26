Москва, 26 января, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году Военно-строительный комплекс сосредоточился на создании инфраструктуры сил ядерного сдерживания. Об этом он рассказал на Едином дне приемки военной продукции 26 января.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«В 2023 году в сжатые сроки при сохранении высокого качества выполняемых работ сданы объекты для нужд спецоперации, военного и специального назначения. Главные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения сил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, развития новых субъектов страны», — заявил Шойгу.

По словам главы Минобороны, в общей сложности построили 2772 здания и сооружения и реализовали все запланированные мероприятия.

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Как сообщало ИА Регнум, на расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря Шойгу заявил, что уровень ядерной триады России позволяет гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. В то же время, как отметил министр, в Ракетных войсках стратегического назначения завершили перевооружение на современный ракетный комплекс «Авангард» и продолжили оснащение комплексом «Ярс».

Позднее, в январе, Шойгу также подчеркнул, что поддерживать боеготовность ядерной триады на самом высоком уровне важно для обеспечения мирового стратегического баланса. Именно высокая боеготовность стала одной из главных задач, поставленных перед Минобороны президентом страны Владимиром Путиным. Помимо этого министр отметил, что армия и непосредственно Военно-морской флот, в частности, продолжат получать современное вооружение, в том числе образцы с технологиями искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах.

Ядерная триада — общее обозначение стратегических вооружённых сил страны, оснащённых ядерным оружием, состоящее из авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных ракетоносцев. Такое разделение делает невозможным уничтожение всего боеспособного ядерного арсенала при внезапной атаке.