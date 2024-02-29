Москва, 29 февраля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая 29 февраля с ежегодным посланием Федеральному собранию, заявил, что завершаются испытания крылатой ракеты «Буревестник».

Министерство обороны РФ/РИА Новости

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Как передавало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию в 2018 году Путин рассказал о работе над новыми образцами вооружений, среди которых гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок «Авангард», лазерные установки «Пересвет», крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой «Буревестник» и подводный беспилотный аппарат «Посейдон».

20 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России, что работы по «Пересвету», «Посейдону», «Сармату», «Буревестнику», и по «Авангарду»находятся на завершающей стадии.