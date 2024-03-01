Анталья, Турция, 1 марта, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о возможности прямого столкновения НАТО и России доказывают наличие такого плана у США, заявил 1 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

AP/TASS Глава Пентагона Ллойд Остин

«У него просто по Фрейду вырвалось то, что у них на уме», — сказал он.

Министр напомнил, что ранее многие западные лидеры призывали не допустить проигрыша Украины в конфликте, потому что на этом президент РФ Владимир Путин якобы не успокоится и будет захватывать Прибалтику, Польшу, Финляндию.

«Так, оказывается, по открытому, недвусмысленному выражению господина Остина, всё совсем наоборот. У нас таких планов нет и быть не может, а у американцев — да», — пояснил глава МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее шеф Пентагона заявил, что НАТО «придётся» воевать с Россией в случае поражения Украины в конфликте. Также он назвал «очень тревожным» ежедневное продвижение российских войск. По его словам, без поддержки Вашингтона ВСУ продолжат уступать российской армии в артиллерии и окажутся в опасности из-за нехватки «адекватных» систем ПВО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала по меньшей мере безумным заявление Остина, который показал американскую сущность. Теперь все видят, добавила она, кто агрессор — это Вашингтон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это ещё одно крайне безответственное заявление.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, американский министр обороны не до конца осознаёт сказанное. А сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что Остин напоминает маньяка, одержимого войной и идеей уничтожить мир.