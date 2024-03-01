Москва, 1 марта, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Высказывание главы Пентагона Ллойда Остина о прямом военном столкновении России и НАТО по меньшей мере «безумно». Так прокомментировала заявление министра обороны США официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Российский дипломат пояснила, что своими словами Остин показал американскую сущность.

«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор, — это Вашингтон», — высказала мнение в Telegram-канале Мария Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, Ллойд Остин заявил 29 февраля, что если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, то НАТО «придётся» воевать с РФ.

Министр также назвал «очень тревожным» ежедневное продвижение российских войск.

Без поддержки Вашингтона ВСУ продолжат уступать ВС РФ в артиллерии и окажутся в опасности из-за нехватки «адекватных» систем ПВО, добавил глава Пентагона.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию напомнил о прозвучавших на Западе предложениях отправить военных НАТО на Украину. Он предупредил, что последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. У России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Всё, что придумывают на Западе, чем пугают весь мир, всё это реально грозит ядерной войной и уничтожением цивилизации, отметил он.

Путин не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. В частности, он отмечал, что у Москвы и стран НАТО нет никаких территориальных претензий друг к другу.