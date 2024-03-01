Москва, 1 марта, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Заявление министра обороны США Ллойда Остина о возможном военном столкновении НАТО с Россией безответственно, заявил 1 марта на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

«Это ещё одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни. Мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, теперь ещё и из-за океана», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряжённости. Заявления западных представителей о возможности столкновения НАТО с РФ показывают, что альянс де-факто считает Украину своей территорией, отметил он.

«Это лишний раз подчеркивает абсолютную правильность того, что делает РФ, и правильность и оправданность специальной военной операции», — констатировал пресс-секретарь главы государства.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее шеф Пентагона заявил, что НАТО «придётся» воевать с Россией в случае поражения Украины в конфликте. Также он назвал «очень тревожным» ежедневное продвижение российских войск. По его словам, без поддержки Вашингтона ВСУ продолжат уступать российской армии в артиллерии и окажутся в опасности из-за нехватки «адекватных» систем ПВО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала по меньшей мере безумным заявление Остина, который показал американскую сущность. Теперь все видят, добавила она, кто агрессор — это Вашингтон.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, американский министр обороны не до конца осознаёт сказанное. А сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что Остин напоминает маньяка, одержимого войной и идеей уничтожить мир.