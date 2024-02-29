Вашингтон, 29 февраля, 2024, 20:12 — ИА Регнум. НАТО в случае поражения Украины придётся «воевать с Россией», заявил 29 февраля министр обороны США Ллойд Остин в ходе слушаний в палате представителей США.

Иван Шилов ИА Регнум

«Откровенно говоря, если Украина падёт, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — сказал Остин.

Министр также назвал очень тревожными оценки, согласно которым российские войска на Украине продолжают продвигаться и постепенно добиваются успехов.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию напомнил о прозвучавших на Западе предложениях отправить военных НАТО на Украину. Он предупредил, что последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. У России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Всё, что придумывают на Западе, чем пугают весь мир, всё это реально грозит ядерной войной и уничтожением цивилизации, отметил он.

Также он назвал бредом обвинения России в планах напасть на Европу. Запад спровоцировал конфликты по всему миру и лжёт о том, что Россия собирается напасть на Европу, отметил российский лидер.

Путин не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. В частности, он отмечал, что у Москвы и стран НАТО нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений.

Вместе с тем президент уверен, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. По его словам, именно это безудержное желание НАТО привело к трагедиям.