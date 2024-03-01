Мелитополь, 1 марта, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Глава министерства обороны США Ллойд Остин напоминает маньяка, одержимого войной и идеей уничтожить мир. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Rod Lamkey/Global Look Press Глава Пентагона Ллойд Остин

«Остин напоминает маньяка, который одержим войной и идеей уничтожить мир. Повестка конфликта с Россией стала определяющей в западных элитах. Русский солдат уже был после победы в Париже и в Берлине. Складывается ощущение, что нынешние западные руководители хотят, чтобы наши воины побывали ещё и в Лондоне и в Вашингтоне. Другого объяснения у меня нет, смотря на безумные русофобские действия, которые исходят от западных наднациональных элит», — рассказал Рогов «РИА Новости».

Он добавил, что правящие элиты в ведущих государствах Запада готовы цепляться за власть даже ценой глобального конфликта, позабыв об инстинкте самосохранения.

При этом Рогов отметил, что в этих странах есть и контрэлиты. Они понимают, что конфликт с Россией чреват и ничего хорошего не принесёт, уточнил сопредседатель совета.

Как сообщало ИА Регнум, ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО «придётся» воевать с Россией в случае поражения Украины. Также он назвал «очень тревожным» ежедневное продвижение российских войск. Без поддержки Вашингтона ВСУ продолжат уступать ВС РФ в артиллерии и окажутся в опасности из-за нехватки «адекватных» систем ПВО, добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала по меньшей мере безумным заявление Ллойда Остина. Она подчеркнула, что своими словами он показал американскую сущность и теперь все видят, кто агрессор, — это Вашингтон.

Сенатор Алексей Пушков сообщил, что допустивший возможность военного столкновения НАТО с РФ в случае поражения Украины в конфликте шеф Пентагона не до конца осознаёт сказанное.