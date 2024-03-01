Москва, 1 марта, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Допустивший военное столкновение НАТО с Россией в случае поражения Украины в конфликте шеф Пентагона Ллойд Остин не до конца осознаёт сказанное, заявил 1 марта сенатор Алексей Пушков.

Http://council.gov.ru Сенатор Алексей Пушков

Член Совета федерации РФ указал на статью немецкого журнала Spiegel, где автор интересуется, действительно ли конфликт на Украине является «нашим конфликтом» и насколько далеко Запад готов зайти в поддержке ВСУ.

По мнению Пушкова, лидеры западных стран начинают задумываться о возможных последствиях военного противостояния с Россией из-за Украины.

«Это явно не относится ни к (президенту Франции Эммануэлю. — Прим. ред.) Макрону с его якобы «выверенными и продуманными» заявлениями, ни к сменяющим друг друга с бешеной скоростью агрессивным британским министрам, ни к главе минобороны США Ллойду Остину, допускающему войну между Россией и НАТО», — написал сенатор в Telegram-канале, добавив, что политики, похоже не до конца понимают смысл своих слов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля Остин заявил, что НАТО «придётся» воевать с РФ в случае поражения Украины в конфликте. Также он назвал «очень тревожным» ежедневное продвижение российских войск. Без поддержки Вашингтона ВСУ продолжат уступать российской армии в артиллерии и окажутся в опасности из-за нехватки «адекватных» систем ПВО, сказал глава Пентагона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала по меньшей мере безумным заявление Пентагона о столкновении России с НАТО. Своими заявлениями Ллойд Остин показал американскую сущность, теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон, заключила дипломат.

США игнорируют готовность России к переговорному процессу, пытаясь договориться исключительно в тех сферах, которые интересуют Вашингтон. Одновременно США ведут против России опосредованную войну на Украине, это абсолютно неадекватный подход. Именно в этом состоит смысл заявления, прозвучавшего 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президентом РФ Владимиром Путиным, отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.