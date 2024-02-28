Париж, 28 февраля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию выйти из Североатлантического альянса (НАТО) и Евросоюза после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможном конфликте с Россией. Своё мнение политик опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Урсула фон дер Ляйен только что сделала бредовое заявление, в котором говорится, что мы должны «готовиться» к «грядущей войне» с Россией», — написал Филиппо.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон «проболтался» о возможном вводе войск западных стран на Украину, чтобы «забрать славу себе», а слова фон дер Ляйен лишь подтверждают его слова о «военном безумии» западных стран.

«Давайте выйдем из ЕС и НАТО, из этих военных машин, служащих глубинному государству, давайте защитим мир», — заключил политик.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля по инициативе Макрона в Париже прошла конференция по поддержке Украины, на которую пригласили лидеров примерно 20 государств. После встречи Макрон объявил, что её участники обсуждали возможность отправки военных на помощь Киеву, но к соглашению не пришли.

Позже, 28 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя заявление французского лидера, заявила, что Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как прямую эскалацию.

Она отметила, что каждая поставка вооружений, каждый транш, который идёт киевскому режиму, это и есть эскалация.

В свою очередь французский премьер-министр Габриэль Атталь не исключил отправки военных на Украину и заявил, что Париж не сможет смириться с возможностью победы России.

Президент России Владимир Путин 17 декабря прошлого года подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного. Напротив, по его словам, Москва заинтересована в развитии отношений с НАТО.

Путин отметил, что у России нет проблем со странами НАТО. По его словам, они сами искусственно их создают, потому что не хотят иметь в лице Москвы конкурента.