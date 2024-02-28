Москва, 28 февраля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как прямую эскалацию. Об этом 28 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

Она отметила, что каждая поставка вооружений, каждый транш, который идёт киевскому режиму, это и есть эскалация.

«Если ещё к этому добавятся официально поставляемые или рекрутируемые в качестве каких-то новых форм наёмничества представители ЕС, я уж не знаю, как они их назовут — «наёмниками» или «наймитами», безусловно, это будет не риском эскалации, а непосредственно эскалацией», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в Париже прошла конференция по поддержке Украины, на которую пригласили лидеров примерно 20 государств. После встречи Макрон объявил, что её участники обсуждали возможность отправки военных на помощь Киеву, но к соглашению не пришли.

Французский премьер-министр Габриэль Атталь не исключил отправки военных на Украину и заявил, что Париж не сможет смириться с возможностью победы России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен.

Мария Захарова отметила, что слова Макрона о возможной отправке войск на Украину вызвали шок в государствах НАТО. Она обратила внимание, что в течение нескольких часов была сделана серия заявлений высшего руководства стран Запада.

Большинство лидеров государств — членов ЕС высказались против предложения президента Франции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не поддержал идею Макрона.

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что предложение Макрона на саммите никто не поддержал. Также стало известно, что Британия не планирует широкомасштабной отправки войск на Украину сверх того небольшого числа военнослужащих, которые уже находятся в стране. Об отсутствии подобных планов у своих стран заявили власти Словакии, Чехии, Польши, Швеции и Италии.