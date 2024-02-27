Москва, 27 февраля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Создание европейскими странами ракетной коалиции для предоставления Киеву оружия, подходящего для нанесения ударов вглубь России, было бы самоубийственным шагом, заявил 27 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком.

Сергей Фадеичев/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон впервые за всё время дискуссий о поддержке Украины объявил о создании «какой-то девятой ракетной коалиции», которая будет включать в себя поставки дальнобойных видов вооружений. Это, отметил российский министр, само по себе является самоубийственным шагом.

Лавров также упомянул, что обсуждалось направление военных западных стран на помощь Киеву.

«Мне кажется, что те, кто такие мысли не то что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны всё-таки эту голову употреблять на более рациональные и более безопасные для Европы мысли», — добавил глава МИД России.

Как передавало ИА Регнум, ранее на пресс-конференции в Париже по итогам встречи, посвящённой поддержке Киева, Макрон объявил о создании девятой по счёту коалиции в ЕС для поставок вооружения Украине. Новая коалиция, по его словам, займётся снабжением ВСУ ракетами среднего и дальнего действия.

Президент Франции отметил также, что поставки боеприпасов остаются приоритетным направлением помощи Украине. Европейские союзники Киева хотят не только использовать все свои запасы, но и определить, какие из третьих стран могут поставить Украине разные категории снарядов.

Кроме того, Макрон заявил, что страны ЕС рассматривают возможность отправить своих военных на Украину. При этом руководители ряда стран ЕС, в том числе Словакии, Польши, Чехии и Швеции, отметили, что у них нет таких планов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также подчеркнул, что альянс не намерен отправлять войска на Украину, с аналогичным заявлением выступил и канцлер Германии Олаф Шольц.

Заявления Макрона могут привести к втягиванию Франции в прямое противостояние с Россией, отметил французский политик Флориан Филиппо. На саммите в Париже не было сказано ни слова о мире, там царила военная атмосфера, заявил, в свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ранее отмечавший, что страны ЕС движутся к «худшему из возможных» решений по Украине.

В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Слова Макрона стали следствием «недержания речи», добавил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Макрон не понимает, что говорит и то же самое можно сказать о его подчинённых.