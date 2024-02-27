Москва, 27 февраля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных ЕС на Украину стало следствием «недержания речи». Об этом заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил 27 февраля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отреагировал на слова Макрона о том, что Европе для стабильности и безопасности необходимо поражение России в конфликте с Украиной. Также французский лидер сообщил, что девятая коалиция европейских стран намерена поставлять Киеву дальнобойное вооружение. Он отметил, что пока страны ЕС не пришли к единому мнению по поводу отправки в зону конфликта воинских контингентов, но такие обсуждения идут.

«Вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой», — написал Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Макрона о возможной отправке военных на Украину новым и важным элементом. В Кремле, отметил он, зафиксировали «богатую палитру мнений» по этому вопросу и отсутствие консенсуса.

Песков подчеркнул, что прямой военный конфликт между НАТО и Россией будет неизбежен, если отправка военных состоится. Странам альянса, добавил он, следует оценивать последствия таких заявлений, а также задаться вопросом, насколько вовлечение в конфликт соответствует их интересам.