Париж, 27 февраля, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Страны Евросоюза договорились о создании коалиции по поставкам Украине ракет среднего и дальнего действия. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

Сергей Корсун ИА Регнум

Коалиция, добавил он, сразу же приступит к работе и объединит все страны, у кого есть соответствующие возможности. Задача коалиции — поставить Киеву новые вооружения.

«Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов — то есть бомбы и ракеты дальнего действия», — пояснил Макрон в выступлении по итогам конференции в Париже, посвящённой поддержке Украины.

Французский лидер напомнил, что в Европе уже создано восемь коалиций для упрощения поставок Украине вооружений, в том числе систем ПВО, артиллерии и боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон также заявил, что поставки боеприпасов остаются приоритетным направлением помощи Украине. Европейские союзники Киева хотят не только использовать все свои запасы, но и определить, какие из третьих стран могут поставить Украине разные категории снарядов. К третьим странам также обратятся за новыми решениями в плане производства и закупок разных составляющих, в особенности пороха, добавил он.