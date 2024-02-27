Москва, 27 февраля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны России за минувшие сутки уничтожили 69 беспилотников Вооружённых сил Украины, сообщило 27 февраля Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Также был уничтожен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ольшана Харьковской области, Чернопоповка, Житловка Луганской Народной Республики, Егоровка Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Чистополье, Сладкая Балка Запорожской области, Васильевка, Корсунка Херсонской области, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS», — сказал Конашенков.

Днём ранее, 26 февраля, Конашенков сообщал, что ВС РФ в минувшие сутки уничтожили в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 62 беспилотных летательных аппарата ВСУ, а также сбили две крылатые ракеты Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, также 27 февраля министерство сообщило об освобождении населённого пункта Северное на авдеевском направлении в ДНР и подтвердило уничтожение в зоне проведения спецоперации первого американского танка Abrams.

Кроме того, за минувшие сутки ВС РФ отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении, сбили самолёт Су-25 ВСУ в Николаевской области, поразили склад топлива и пункт управления, а также заняли более выгодные рубежи и позиции на купянском направлении, сообщило ведомство.