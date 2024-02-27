Москва, 27 февраля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России поразили склад топлива для военной техники ВСУ, радиолокационную станцию (РЛС) П-18 и пункт управления 128-й бригады теробороны, сообщил 27 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены склад топлива для военной техники ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, пункт управления 128-й бригады теробороны, а также живая сила и военная техника противника в 112 районах», — уточнил он.

Также средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Михайловка Николаевской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ольшана Харьковской области, Чернопоповка, Житловка Луганской Народной Республики, Егоровка Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Чистополье, Сладкая Балка Запорожской области, Васильевка, Корсунка Херсонской области, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день стало известно, что российская артиллерия поразила пункт расположения киевских сотрудников СБУ в Херсоне. После удара на месте было зафиксировано как минимум несколько уничтоженных силовиков киевского режима и множество раненых, уточнял представитель пророссийского подполья в городе.

24 февраля Конашенков информировал об уничтожении полевого склада украинской армии в Херсонской области. Он добавил, что российские военные также уничтожили артиллерийскую систему М777 американского производства, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30 ВСУ.

Также российское военное ведомство сообщало об уничтожении десантниками российской группировки войск «Днепр» пункта управления беспилотников и склада с моторными лодками ВСУ на правобережье Днепра. Отмечалось, что удары нанесли из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б».