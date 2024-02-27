Москва, 27 февраля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Северное на авдеевском направлении, сообщил 27 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Также российские военные на данном направлении отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Первомайское и Петровское в ДНР.

Согласно данным Минобороны России, противник потерял до 485 военнослужащих, два танка, в том числе американский Abrams, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны информировал, что после взятия Авдеевки российские войска продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.

Он уточнил, что с начала 2024 года на всех направлениях освобождено около 327 квадратных километров территории новых российских регионов. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населённых пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, 26 февраля в интернете появились кадры первого подбитого американского танка, который был поражён сверху FPV-дроном (после чего уже получил дополнительный выстрел из РПГ). Российские военные уничтожили Abrams в районе Авдеевки, сделал это боец с позывным Рассвет 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Минобороны на следующий день подтвердило эту информацию.