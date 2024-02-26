Москва, 26 февраля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Более 60 украинских беспилотников сбиты за сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 26 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населённых пунктов Новокраснянка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Копани Запорожской области и Гладовка Херсонской области», — сказал Конашенков.

Он добавил, что средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатых ракеты Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны сообщило об уничтожении десантниками российской группировки войск «Днепр» пункта управления беспилотников и склада с моторными лодками ВСУ на правобережье Днепра. Отмечалось, что удары нанесли из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б».

Вооружённые силы России лишили украинские войска возможности эффективно применять беспилотные летательные аппараты, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. Он подчеркнул, что российские военные смогли максимально быстро адаптироваться к массовому применению беспилотников ВСУ, регулярно выцеливая и уничтожая целые подразделения операторов БПЛА.