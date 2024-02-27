Москва, 27 февраля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Министерство обороны России подтвердило уничтожение первого американского танка M1 Abrams в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом на брифинге 27 февраля проинформировал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кадр из видео

В оборонном ведомстве уточнили, что на авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Северное, а также заняли более выгодные рубежи и позиции.

«Противник потерял до 485 военнослужащих, два танка, в том числе «brams производства США, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-30», — сообщил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля в интернете появились кадры первого подбитого американского танка, который был поражён сверху FPV-дроном (после чего уже получил дополнительный выстрел из РПГ). Российские военные уничтожили Abrams в районе Авдеевки (ДНР), сделал это боец с позывным Рассвет 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3870150" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В Пентагоне предпочли не комментировать сообщения об уничтоженном в зоне спецоперации танке Abrams. Представитель Пентагона отметил, что данный вопрос находится в сфере компетенции ВСУ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие, и отметил, что российские военные говорили об этом и ранее. Песков также заявил, что уничтожение Abrams является частью «ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работы» российских военных, которые занимаются демилитаризацией территории, подконтрольной Киеву.

Вместе с тем американское издание National Interest написало, что американские танки M1 Abrams «сильно переоценены», поэтому нельзя рассматривать их в качестве «непобедимого чудо-оружия».

Между тем в статье указывается, что конфликт на Украине показал уязвимость танков от переносных противотанковых средств и от дистанционно управляемых беспилотников.