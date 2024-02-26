Анкара, 26 февраля, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем. Об этом сообщает канцелярия Эрдогана.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Наш президент Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России господином Владимиром Путиным. В ходе беседы президент России поздравил президента Эрдогана с днём рождения. Путин поблагодарил нашего президента за вклад в развитие дружественных турецко-российских отношений», — сказано в сообщении канцелярии.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин отметил, что Турция является самым надёжным партнёром в сфере энергетики. Указывая на отказ Германии получать газ через «Северные потоки», президент России отметил, что немецкая экономика, которая опиралась ранее на дешёвые энергоносители, прежде всего, из России, потеряла конкурентоспособность, в то время как Турция продолжает сотрудничать с РФ.

Вместе с тем в ближайшие месяцы ожидается визит российского лидера в Турцию. По словам пресс-секретарь главы государства Дмитрия Пескова, посещение Путиным Турции может состояться в обозримом будущем, до выборов президента, однако точные сроки визита пока не определены.

Как отмечал 4 февраля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, Путин и Эрдоган обсудят газовый вопрос, сотрудничество в энергетике, включая АЭС «Аккую», ситуацию в Сирии и секторе Газа, а также так называемый зерновой коридор.

Песков добавил, что президенты России и Турции обсудят тему Украины. Также, по его словам, на повестке встречи лидеров двух государств будут вопросы расчётов между Россией и Турцией, выход на конкретные договоренности об учреждении российско-турецкого банка и дорожная карта создания газового хаба.

25 ноября на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции в Анкаре прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что дорожная карта по участию России в создании газового хаба в Турции находится на согласовании, и в ближайшее время может быть достигнута договорённость о практической реализации проекта.

Торговый оборот между странами по итогам 2022 года увеличился более чем в два раза, в сотрудничестве двух стран отмечается положительная динамика, заявил тогда Новак.