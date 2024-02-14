Москва, 14 февраля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Визит Владимира Путина в Турцию может состояться в обозримом будущем, до выборов президента, точные сроки визита пока не определены, сообщил 14 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как передавало ИА Регнум ранее, 2 февраля Песков заявил, что дата визита президента России в Турцию будет объявлена своевременно.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 4 февраля сообщил, что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят газовый вопрос, сотрудничество в энергетике, включая АЭС «Аккую», ситуацию в Сирии и секторе Газа, а также так называемый зерновой коридор.

Песков добавил, что президенты России и Турции обсудят тему Украины. Также, по его словам, на повестке встречи лидеров двух государств будут вопросы расчётов между Россией и Турцией, выход на конкретные договоренности об учреждении российско-турецкого банка и дорожная карта создания газового хаба.

В турецких СМИ ранее появилась информация о том, что визит Путина якобы должен был состояться 12 февраля, но его отложили. Песков эти сообщения не подтвердил, указав, что никаких сроков визита не объявлялось.

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