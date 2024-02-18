Москва, 18 февраля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Турция является самым надёжным партнёром в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным. Фрагмент разговора российского лидера опубликован в Telegram-канале.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Указывая на отказ Германии получать газ через Северные потоки, президент отметил, что немецкая экономика, которая опиралась ранее на дешёвые энергоносители, прежде всего, из России, потеряла конкурентоспособность, в то время как Турция продолжает сотрудничать с РФ.

«Самый надёжным (в сфере энергетики. — Прим. ред.) партнёром оказались турки. Вот, через «Турецкий поток» (газ. — Прим. ред.) идёт», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции в Анкаре прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что дорожная карта по участию России в создании газового хаба в Турции находится на согласовании, и в ближайшее время может быть достигнута договорённость о практической реализации проекта.

С инициативой создания на территории Турции хаба, куда будет перенаправлен газ, ранее поступавший в Европу через «Северный поток», выступил в октябре 2022 года Путин. Власти Турции отмечали, что для реализации проекта нужно внести некоторые поправки в законодательство страны.

В сентябре 2023 года после переговоров с президентом Турции Редждепом Тайипом Эрдоганом российский лидер сообщил, что «Газпром» передал турецкой стороне проект дорожной карты по реализации проекта, а также анонсировал создание совместной рабочей группы.

Торговый оборот между странами по итогам 2022 года увеличился более чем в два раза, в сотрудничестве двух стран отмечается положительная динамика, заявил Новак.

В создании газового хаба в Турции заинтересованы все те в Европе, кто хочет приобретать российские энергоресурсы, заявил в октябре 2023 года Владимир Путин. Но в первую очередь проект газового хаба в Турции подразумевает создание электронной площадки торговли газом в Европе, напомнил он.