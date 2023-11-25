Анкара, 25 ноября, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Торговый оборот между Россией и Турцией увеличился более чем в два раза по итогам прошлого года, а в общем сотрудничестве двух стран отмечается положительная динамика, заявил вице-премьер России Александр Новак 25 ноября на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции в Анкаре.

Иван Шилов ИА Регнум

Вице-премьер отметил, что по итогам 2022 года Турция стала второй страной среди внешнеторговых партнёров России. Также Новак отметил рост торгового оборота двух стран более чем в два раза и увеличение расчётов в нацвалютах.

«Сегодня мы обсудили, как можем увеличить показатели двухсторонней торговли, расширить сотрудничество, планируем реализовывать для этого новые совместные проекты», — сказал вице-премьер.

Министр торговли Турции Омер Болат, комментируя результаты прошедших переговоров, заявил, что Анкара будет развивать отношения с Россией, основываясь на независимых собственных решениях. Он отметил, что прошедшие переговоры были успешными. Болат поблагодарил всех, кто принимал в них участие.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября российский президент Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Россия и Турция сохраняют набранный темп развития отношений. Президент подчеркнул, что в 2022 году товарооборот России и Турции увеличился на 86%, позитивный тренд сохранился и по результатам первых шести месяцев этого года.