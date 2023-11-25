Анкара, 25 ноября, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Дорожная карта по участию России в создании газового хаба в Турции находится на согласовании, и в ближайшее время может быть достигнута договорённость о практической реализации проекта, заявил 25 ноября вице-премьер РФ Александр Новак.

РИА Новости

«Сейчас на согласовании находится дорожная карта. Турецкая делегация планирует прибыть в Санкт-Петербург для того, чтобы ознакомиться с наработками в этой области «Газпрома», и я уверен, что в ближайшее время уже будут достигнуты договорённости о практической реализации этого проекта», — сказал вице-премьер в эфире «России 24».

С инициативой создания на территории Турции хаба, куда будет перенаправлен газ, ранее поступавший в Европу через «Северный поток», выступил в октябре 2022 года президент России Владимир Путин. Власти Турции отмечали, что для реализации проекта нужно внести некоторые поправки в законодательство страны.

В сентябре 2023 года после переговоров с президентом Турции Редждепом Тайипом Эрдоганом глава Российского государства сообщил, что «Газпром» передал турецкой стороне проект дорожной карты по реализации проекта, а также анонсировал создание совместной рабочей группы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 25 ноября состоялось заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции. Торговый оборот между странами по итогам 2022 года увеличился более чем в два раза, в сотрудничестве двух стран отмечается положительная динамика, заявил Новак.

В создании газового хаба в Турции заинтересованы все те в Европе, кто хочет приобретать российские энергоресурсы, заявил в октябре 2023 года Владимир Путин. Но в первую очередь проект газового хаба в Турции подразумевает создание электронной площадки торговли газом в Европе, напомнил он.