Анкара, 4 февраля, 2024, 21:35 — ИА Регнум. В ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана предполагается обсудить ряд двусторонних вопросов и международную повестку дня, заявил 4 февраля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

В частности, предполагается, что Путин и Эрдоган обсудят газовый вопрос, сотрудничество в энергетике (в том числе АЭС «Аккую»), ситуацию в Сирии и секторе Газа, а также так называемый зерновой коридор, сказал Фидан.

«Во главе угла будет газовый вопрос, наше сотрудничество в энергетической области. Конечно же, строительство АЭС «Аккую» — большой двусторонний проект», — заявил глава МИД Турции.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 февраля заявил, что дата визита Владимира Путина в Турцию будет объявлена своевременно. В ходе переговоров Путин и Эрдоган обсудят в том числе и тему Украины, а также вопросы двусторонних отношений, отметил также Песков.

В январе 2024 года помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам о предстоящем визите Путина в Турцию в феврале. Точную дату визита Ушаков не называл. Песков 20 января уточнил, что визит Путина в Турцию готовится, а о возможной дате переговоров на высшем уровне Кремль сообщит своевременно. Газета Türkiye и агентство Reuters со ссылкой на источники сообщали, что Путин может приехать в Анкару 12 февраля.

В ноябре 2023 года вице-премьер России Александр Новак заявил, что торговый оборот между РФ и Турцией увеличился более чем в два раза по итогам 2022 года, а в общем сотрудничестве двух стран отмечается положительная динамика. Министр торговли Турции Омер Болат, в свою очередь, рассказал, что Москва и Анкара увеличивают использование рубля и лиры в двусторонней торговле.

АЭС «Аккую» строится около города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием российских подрядчиков. В апреле 2023 года Путин и Эрдоган по видеосвязи приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС. В декабре 2023 года первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Путин в ходе переговоров с Эрдоганом в сентябре 2023 года в Сочи сообщил, что первый энергоблок должны запустить в 2024 году.