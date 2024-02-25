Москва, 25 февраля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. ВСУ пытались нанести ракетный удар по российской территории, силы ПВО ВС России предотвратили его, сбив украинские ракеты над Чёрным морем, сообщили 25 февраля в пресс-службе Минобороны РФ.

Нанести удар по объектам на территории России ВСУ предприняли в районе семи вечера по московскому времени. Они применили две авиационные управляемых ракеты.

«Дежурными средствами ПВО украинские ракеты уничтожены над акваторией Чёрного моря», — сообщили в Минобороны.

Утром 25 февраля Минобороны сообщило об уничтожении российскими силами ПВО шести украинских беспилотников над Белгородской областью и акваторией Чёрного моря за минувшую ночь.

ВСУ атакуют Белгородскую область

Украинская армия неоднократно принимала попытки атаковать населённые пункты Белгородской области. Как проинформировал губернатор Вячеслав Гладков, за 24 февраля ВСУ нанесли удары по селу Журавлёвка, выпустив восемь артиллерийских снарядов. Над селом Никольское силы ПВО сбили украинский дрон. В этих населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.

Помимо этого, в Грайворонском городском округе в посёлке Горьковский дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал. По окраине села Заречье-Второе украинская армия выпустила шесть миномётных снарядов, а по окраине села Замостье — четыре миномётных снаряда. В Краснояружском районе в селе Вязовое с трёх БПЛА ВСУ сбросили три взрывных устройства на инфраструктурный объект связи. Этот же объект атаковали двумя дронами-камикадзе. В результате никто не пострадал.

Украинская армия также выпустила семь миномётных снарядов по селу Середа в Шебекинском городском округе. С дронов ВСУ сбросили два взрывных устройства. Под миномётный обстрел 24 февраля попал МАПП «Шебекино».

Ещё несколько беспилотников самолётного типа 24 февраля сбили в Новооскольском городском округе в районе хутора Развильный, в Прохоровском районе рядом с селом Шахово, в Старооскольском городском округе над селом Долгая Поляна, в Чернянском районе рядом с селом Волоконовка.

Реакция Москвы на атаки дронов ВСУ

Президент России Владимир Путин постоянно получает сведения об атаках украинских беспилотников. Российский лидер сравнил атаки беспилотников на Россию с тем, что происходило в Сирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре 2023 года заявил, что Киев не оставит попытки использовать дроны для террористических атак на Россию. Он подчеркнул, что это подтверждает необходимость продолжения СВО. Представитель Кремля также подчёркивал, что режим на Украине тяготеет к такой практике, не гнушается ни покушениями на известных людей, лидеров общественного мнения, ни ударами по гражданским целям.

В российском МИД атаки дронов ВСУ назвали подтверждением преступной сущности киевского режима. Атаки на объекты в России не останутся безнаказанными. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, атаки указывают на агонию киевского режима.