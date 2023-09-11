Москва, 11 сентября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Киевский режим продолжит использовать дроны для террористических атак на Россию, это подтверждает необходимость продолжения СВО. Об этом заявил 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

По его словам, очевидно, что Киев будет продолжать практику террористических атак. Режим на Украине тяготеет к такой практике, не гнушается ни покушениями на известных людей, лидеров общественного мнения, ни ударами по гражданским целям.

«И, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции, с тем чтобы эта угроза была полностью купирована», — сказал представитель Кремля в интервью РБК.

С течением времени Россия будет готова полностью ликвидировать эту угрозу, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в российском МИД украинские атаки с применением беспилотников назвали подтверждением преступной сущности киевского режима. Атаки Украины на объекты в РФ не останутся безнаказанными, они указывают на агонию киевского режима, подчёркивала официальный представитель МИД Мария Захарова.