Москва, 25 февраля, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Российские военные ночью 25 февраля отразили шесть атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Белгородской областью и акваторией Черного моря, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В ведомстве уточнили, что их обезвредили силы противовоздушной обороны (ПВО) России.

«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (2 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Минобороны проинформировало о трёх БПЛА, нейтрализованных российскими военными в Белгородской области. Одну такую атаку отбили днём, а две других — вечером.

Кроме того, 25 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт написал о том, что в его регионе объявили ракетную опасность. Через некоторое время этот режим отменили.