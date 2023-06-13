Москва, 13 июня, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Система ПВО настроена на большие аппараты, а беспилотники маленькие, нужно наладить работу и принять необходимые решения. Об этом президент России Владимир Путин заявил 13 июня на встрече с военными корреспондентами.

Иван Шилов ИА REGNUM Атака БПЛА на Кремль

«Такое было в Сирии, быстро научились бороться, здесь тоже решаемая задача», — сказал Путин.

Комментируя атаку беспилотников на Россию, Путин заявил об отсутствии у него сомнений, что Москву и другие города защитят от дронов.

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Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. Дроны вывели из строя силами РЭБ. БПЛА рухнули, не причинив ущерба. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что за атакой БПЛА на Кремль стоит киевский режим, не нова.

В конце мая произошла новая атака беспилотников на Москву. Мэр Сергей Собянин заявил, что ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате происшествий никто не пострадал. Позже в Минобороны России заявили, что в атаке, совершённой утром 30 мая на Москву, задействовали восемь беспилотников.