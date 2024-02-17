Москва, 17 февраля, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский своими собственными заявлениями доказал, что украинские власти воюют только за деньги, написала 17 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Так она прокомментировала высказывание Зеленского о том, что США перестанут быть стратегическим партнёром Украины, если не выделят новый пакет военной помощи.

«Ну вот и доказательство! Американский и европейские народы должны оплатить кровавую дурь Зеленского и всей этой банды», — написала Захарова.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ отметила, что решение об отводе войск из Авдеевки связано не с желанием Киева сохранить жизни бойцов, а со способностью воевать только за большие деньги и только против мирного населения.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский, выступая 17 февраля на пресс-конференции в Берлине, заявил: если США перестанут оказывать Украине военную помощь, это будет означать, что они больше не являются стратегическим партнёром Украины.

В ходе той же пресс-конференции вице-президент США Камала Харрис отметила, что у Вашингтона нет плана Б по ситуации на Украине. План А заключается в поставках военной помощи Украине, но для этого нужно одобрение обеих палат Конгресса, сказала Харрис.

Законопроект о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю в объёме 95 млрд долларов (в том числе 60 млрд долларов Киеву) ранее был утверждён Сенатом США. При этом спикер палаты представителей Конгресса Майк Джонсон уточнял, что этот документ даже не будет рассматриваться, поскольку сначала власти США должны решить вопрос об охране границы с Мексикой и только потом выделять столь значительные средства другим странам.

Позднее стало известно, что нижняя палата Конгресса США ушла до конца февраля на очередные каникулы, так и не проголосовав по данному законопроекту. В пресс-службе Белого дома назвали это «бегством на незаслуженный отдых».

Президент США Джозеф Байден 13 февраля призвал палату представителей срочно одобрить законопроект о выделении средств, отметив, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы. Джонсон в ответ заявил, что палата не уступит давлению и не станет одобрять законопроект.