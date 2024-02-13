Вашингтон, 13 февраля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, документ поддержали 59 сенаторов из 50 необходимых, сообщает 13 февраля Reuters.

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Таким образом, из $95 млрд Украине предполагается выделить 60 млрд. Документ далее будет отправлен на рассмотрение в палату представителей.

Помощь Украине, согласно изданию, будет одобрена, даже несмотря на позицию части республиканцев, пишет агентство.

Как передавало ИА Регнум, ранее пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, но без положений касательно урегулирования ситуации на южной границе прошёл очередное процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Таким образом, документ, предусматривающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд, из которых $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд — на помощь Израилю, прошёл ещё один этап предварительного согласования.