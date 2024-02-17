Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. У Вашингтона нет плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Украины. Об этом 17 февраля заявила вице-президент США Камала Харрис в ходе пресс-конференции на Мюнхенской конференции по безопасности.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Есть только план А, который заключается в том, чтобы Украина получила помощь», — сказала Харрис после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Она добавила, что в США должна быть двухпартийная поддержка помощи киевскому режиму в обеих наших палатах Конгресса.

Как передавало ИА Регнум, нижняя палата Конгресса США уходит до конца февраля на очередные каникулы, так и не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю. Это следует из расписания работы конгрессменов. К работе парламентарии должны вернуться 28 февраля. В пресс-службе Белого дома назвали это «бегством на незаслуженный отдых».

Ранее, 14 февраля, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что палата не уступит давлению и не станет одобрять принятый Сенатом законопроект о помощи этим трём странам.

Ранее Сенат США утвердил законопроект, предполагающий выделение Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд долларов, в том числе 60 млрд долларов Киеву. При этом Джонсон заявил, что этот документ даже не будет рассматриваться, поскольку сначала власти США должны решить вопрос об охране границы с Мексикой и только потом выделять столь значительные средства другим странам.

Президент США Джо Байден 13 февраля призвал палату представителей срочно одобрить законопроект о выделении средств, отметив, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы.