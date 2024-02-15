Вашингтон, 16 февраля, 2024, 02:42 — ИА Регнум. Нижняя палата Конгресса США уходит до конца февраля на очередные каникулы. При этом конгрессмены так и не проголосовали по законопроекту о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю. Это следует из расписания работы конгрессменов.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Палата представителей вернётся к работе 28 февраля.

По словам спикера Майка Джонсона, на данный момент перед конгрессменами в палате представителей стоят другие приоритеты — им необходимо завершить работу над бюджетом США.

В пресс-службе Белого дома, такой поворот событий назвали «бегством на незаслуженный отдых».

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля Майк Джонсон заявил, что палата представителей не уступит давлению и не станет одобрять принятый Сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Президент США Джо Байден 13 февраля призвал палату представителей срочно одобрить законопроект о выделении средств, отметив, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы.

Ранее Сенат США утвердил законопроект, предполагающий выделение Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд долларов, в том числе 60 млрд долларов Киеву. При этом Джонсон заявил, что этот документ даже не будет рассматриваться, поскольку сначала власти США должны решить вопрос об охране границы с Мексикой и только потом выделять столь значительные средства другим странам.