Вашингтон, 14 февраля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США не уступит давлению и не станет одобрять принятый Сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец от Луизианы Майк Джонсон.

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press Майк Джонсон

«Палата представителей во главе с республиканцами не уступит давлению, её не вынудят принять законопроект об иностранной помощи, против которого выступало большинство сенаторов-республиканцев и который ничего не делает для обеспечения контроля над нашей границей», — сказал Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 13 февраля призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект о выделении средств для поддержки Украины, Израиля и Тайваня, отметив, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы.

Ранее Сенат США утвердил законопроект, предполагающий выделение Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд долларов, в том числе 60 млрд долларов Киеву. При этом Джонсон заявил, что этот документ даже не будет рассматриваться, поскольку сначала власти США должны решить вопрос об охране границы с Мексикой и только потом выделять столь значительные средства другим странам.