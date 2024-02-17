Москва, 17 февраля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что якобы решение об отводе войск из Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было принято, чтобы сохранить жизни. Российский дипломат заявила, что он умеет «воевать» только за большие деньги и только с мирным населением, остальное значения не имеет.

РИА Новости/Сергей Гунеев

«Нет, не поэтому. А потому, что ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Всё остальное для них значения не имеет», — написала Мария Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский во время Мюнхенской конференции пояснил отвод войск из Авдеевки возможностью попасть в окружение и желанием «сохранить людей». Также он указал западным партнёрам, что проблемы ВСУ связаны с дефицитом оружия.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский информировал, что в связи с оперативной обстановкой отдал приказ об оставлении Авдеевки и переходе к обороне.

О том, что Авдеевка была главным форпостом ВСУ за последние семь лет откуда украинские военные постоянно били по Донецку, рассказал в своём материале «Это ад!» На прорыв окружения в Авдеевке Сырский бросил бывший «Азов» (запрещённая в России террористическая организация) журналист ИА Регнум Сергей Адамов. В материале говорится о том, как российские военные постепенно «брали» этот город, включая известную операцию по штурму укрепрайона «Царская охота», в которую они зашли через специально выкопанный тоннель. По мнению экспертов, которые дали интервью автору, у ВСУ было два варианта — плохой и очень плохой. Один из них — повторение событий на «Азовстали» в Мариуполе, когда украинские боевики массово попали в плен.