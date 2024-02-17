Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Если США перестанут оказывать Украине военную помощь, это будет означать, что они больше не являются стратегическим партнёром Украины, заявил 17 февраля на пресс-конференции в Берлине глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

После встречи с вице-президентом США Камалой Харрис Зеленский заявил, что Киев считает «жизненно важной» новую военную помощь США и что он надеется, что Вашингтон как стратегический партнёр Украины окажет Киеву эту помощь.

«Мы рассчитываем на Соединённые Штаты как на нашего стратегического партнёра, (рассчитываем. — Прим. ред.), что они останутся стратегическим партнером. Если мы говорим про альтернативу (положительному решению о выделении средств Киеву. — Прим. ред.), это значит, что это не стратегический наш партнёр. Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу», — сказал Зеленский.

В ходе той же пресс-конференции Харрис заявила, что у Вашингтона нет плана Б по ситуации на Украине. План А заключается в поставках военной помощи Украине, но для этого нужно одобрение обеих палат Конгресса, отметила она.

Как передавало ИА Регнум, нижняя палата Конгресса США ушла до конца февраля на очередные каникулы, так и не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю в объёме 95 млрд долларов (в том числе 60 млрд долларов Киеву). В пресс-службе Белого дома назвали это «бегством на незаслуженный отдых».

Ранее указанный законопроект был утверждён Сенатом США. При этом спикер палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что этот документ даже не будет рассматриваться, поскольку сначала власти США должны решить вопрос об охране границы с Мексикой и только потом выделять столь значительные средства другим странам.

Президент США Джозеф Байден 13 февраля призвал палату представителей срочно одобрить законопроект о выделении средств, отметив, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы. Джонсон в ответ заявил, что палата не уступит давлению и не станет одобрять законопроект.

Утверждённый Сенатом США законопроект, вероятно, «продавят» и через Конгресс, вследствие чего агония киевского режима продлится как минимум на год, отметил ранее в беседе с ИА Регнум политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.