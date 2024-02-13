Оттава, 13 февраля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Посольство России в Оттаве проведёт 13 февраля встречу в канадском МИД после отказа выдать бывшего эсэсовца, украинского нациста и коллаборациониста Ярослава Гуньку. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

РИА Новости / Григорий Сысоев

«Сегодня запланирована беседа в МИД Канады», — передаёт слова Степанова ТАСС.

Дипломат добавил, руководство Канады объяснило свой отказ выдать российской стороне нациста отсутствием договора об экстрадиции между странами.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля власти Канады отказали в выдаче России Гуньки.

Согласно документам, Гунька, уроженец села Умань тогда Второй Польской Республики, входил в группировку из 12 тысяч человек. Она была сформирована в 1943 году в Львовской области нацистами для «массового убийства советских граждан из числа мирного населения». Он участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей в регионе, в том числе в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сел.

21 сентября 2023 года на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Гуньку. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо) представил Гуньку как борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны.

Дипмиссия Канады 28 сентября направила главе киевского режима и жителям Украины извинения за чествование в парламенте украинца. При этом Трюдо извиняться перед Зеленским от своего имени не стал и сказал, что сделал это от лица «парламентариев и канадцев». Спикер канадского парламента Рота тоже извинился за скандальную ситуацию и принял решение уйти с поста после инцидента.

В декабре Генеральная прокуратура РФ обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции Гуньки. А Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованному 8 февраля, заявил, что аплодисменты нацисту Гуньке в парламенте Канады в сентябре 2023 года говорят о том, что дело Гитлера живёт и денацификация, полное искоренение идеологии необходимы.