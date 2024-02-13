Москва, 13 февраля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Канада отказала в выдаче России бывшего эсэсовца, украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), сославшись на отсутствие договора об экстрадиции между странами, сообщил 13 февраля источник «РИА Новости» в Министерстве иностранных дел России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами», — сказал источник агентства.

В частности, согласно документу, Хунка, уроженец села Умань тогда Второй Польской Республики, входил в группировку из 12 тысяч человек. Она была сформирована в 1943 году в Львовской области нацистами для «массового убийства советских граждан из числа мирного населения». Он участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей в регионе, в том числе в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сел.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября 2023 года на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо) представил Хунку как борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны.

Дипмиссия Канады 28 сентября направила главе киевского режима и жителям Украины извинения за чествование в парламенте украинца. При этом Трюдо извиняться перед Зеленским от своего имени не стал и сказал, что сделал это от лица «парламентариев и канадцев». Спикер канадского парламента Рота тоже извинился за скандальную ситуацию и принял решение уйти с поста после инцидента.

В декабре Генеральная прокуратура РФ обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции Хунки. А Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованному 8 февраля, заявил, что аплодисменты нацисту Хунке в парламенте Канады в сентябре 2023 года говорят о том, что дело Гитлера живёт и денацификация, полное искоренение идеологии необходимы.