Оттава, 26 сентября, 2023, 00:14 — ИА Регнум. Инцидент с чествованием в парламенте украинского нациста — ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки огорчил премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Однако скандал не отразится на дальнейшей помощи Киеву, сказал политик в ходе общения с журналистами.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

«Чрезвычайно расстраивает то, что произошло. <…> Это крайне позорный инцидент для канадского парламента и общества в целом», — заявил премьер.

Трюдо добавил, что спикер палаты общин Энтони Рота уже признал свою ошибку и сожалеет о своём решении пригласить в канадский парламент ветерана дивизии СС «Галичина» во время визита украинского лидера.

При этом власти Канады не намерены отказываться от поддержки Украины. Оттава продолжит оказывать помощь Киеву, заверил премьер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на заседание парламента Канады в честь визита главы киевского режима в числе прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, ветерана дивизии СС «Галичина», которого спикер палаты общин Энтони Рот под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Первая украинская дивизия, она же 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», более известная как дивизия СС «Галичина» — это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что Канада давно демонстрирует активную антироссийскую направленность, но данная ситуация подрывает авторитет самой страны на мировой арене. По мнению эксперта, в канадском правительстве не подумали о глобальных последствиях, так как для большинства стран и народов любые упоминания идеологии нацистов времён Второй мировой войны остаются болезненными и невозможными для оправдания.

17 сентября правительство Канады сообщило о выделении 33 млн канадских долларов (около $24 млн) для предоставления Киеву средств ПВО. Отмечается, что средства пойдут в партнёрство, созданное в июне 2023 года несколькими странами под руководством Британии для предоставления средств ПВО Киеву.