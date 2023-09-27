Оттава, 28 сентября, 2023, 00:03 — ИА Регнум. Дипмиссия Канады направила главе киевского режима Владимиру Зеленскому и жителям Украины извинения за чествование в парламенте 98-летнего украинца-эсэсовца Ярослава Хунки. Об этом рассказал премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Liberal.ca Джастин Трюдо

«Мы направили извинения по дипломатическим каналам Зеленскому и украинскому народу. Мы продолжим тесно работать с правительством Украины для защиты их территориальной целостности и суверенитета против жестокого вторжения России», — заявил Трюдо в парламенте.

При этом лично извиняться перед Зеленским от своего имени Трюдо не стал и сказал, что сделал это от лица «парламентариев и канадцев».

Политик акцентировал и не раз, что ситуацией воспользовалась «российская пропаганда» для обоснования своей спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, после чествования в канадском парламенте 98-летнего Ярослава Хунки, ветерана дивизии СС «Галичина», Россия может возбудить уголовное дело, а также направить запрос на его экстрадицию, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что публично принесёт извинения за приглашение украинского эсэсовца в парламент страны.

Американское агентство Associated Press обратило внимание на приветствие Зеленского Хунки в парламенте Канады. Внимание привлекла одна из фотографий лидера киевского режима, где он с радостным выражением лица показывает сжатый кулак в качестве приветствия в сторону собравшихся. Рядом с главой киевского режима стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тот факт, что Зеленский рукоплескал фашистам, лишний раз подтверждает пристрастие киевского режима к нацистской идеологии. Тем временем спикер канадского парламента Рота извинился за скандальную ситуацию и принял решение уйти с поста после скандала.